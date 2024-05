Kofi Annan Global Health Leadership Program : Le Médecin-colonel Abdou Rajack Ndiaye honoré

Le « Kofi Annan Global Health Leadership Program » ou Programme Kofi Annan de leadership en santé mondiale a été lancé par la Commission de l’Union africaine le 25 mai 2020 en partenariat avec la Fondation Kofi Annan, suite à son approbation par le Conseil d’administration des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies CDC Afrique en mars 2018.



Son objectif est d’aider les leaders ambitieux de la santé publique (boursiers) d’Afrique à acquérir des aptitudes et des compétences avancées pour élaborer des stratégies, gérer et diriger des programmes de santé publique qui transformeront la santé publique en Afrique.



A l’origine de cette distinction, une fierté pour le Sénégal, les travaux du Médecin-colonel Abdou Rajack Ndiaye portent sur la Protection de la santé des populations civiles vivant dans les zones de conflits.