Kolda : 2 enfants d’une même famille retrouvés morts dans un véhicule

Portés disparus, deux frères âgés de 1 et 4 ans ont été retrouvés morts dans la carcasse d’une voiture.



Les faits ont eu lieu au quartier Ndiobène de Kolda. Portés disparus hier matin, les dépouilles mortelles de Amadou Diallo (4ans) et Younouss Diallo (1an) ont été retrouvés en début de soirée dans la carcasse d’une voiture, relate Senenews.



Tout porte à croire que les deux enfants seraient morts d’asphyxie. Dans un premier constat à vu d’œil, tout l’intérieur du véhicule est calciné et sent le brûlis. Alertés, la police et les sapeurs pompiers ont fait les constats d’usage avant d’acheminer les corps sans vie des deux enfants à la morgue.



Rappelons qu’en janvier dernier, à Keur Mbaye Fall, deux enfants ont été retrouvés dans une voiture, l’un mort, les yeux crevés et l’autre blessé et dans un état comateux