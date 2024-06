Kolda : 390 feux de brousse enregistrés en cinq ans (adjointe gouverneur)

La région de Kolda a enregistré au cours des cinq dernières années 390 cas de feux de brousse, soit une moyenne de 78 cas par an, a indiqué mercredi, l’adjointe au gouverneur, Mariame Pouye Anne Kouyaté.



”La région de Kolda a connu 390 cas de feux de brousse au cours des cinq dernière années, soit en moyenne 78 cas par an”, a-t-elle dit lors de la cérémonie officielle de célébration de la journée mondiale de l’environnement, à Kolda.



L’adjointe au gouverneur a invité les populations à protéger l’environnement contre les feux de brousse qui ”sont récurrents”, dans la région de Kolda.



”C’est pourquoi, face aux enjeux, nous interpellons également toute la communauté, à protéger notre environnement”, a-t-elle ajouté.



Mme Kouyaté a en outre indiqué que la région de Kolda est confrontée, au trafic et à la coupe abusive de bois, qui a des conséquences néfastes sur l’agriculture, la destruction de l’écosystème et les changements climatiques.



Elle a salué la mobilisation des acteurs communautaires, des services déconcentrés et l’implication des jeunes, dans la préservation de l’environnement.



La célébration de cette journée symbolique est importante pour la région de Kolda où il y a des enjeux réels de protection de l’environnement, a estimé l’adjointe au gouverneur.



Une randonnée pédestre et un reboisement symbolique ont été organisés à Kolda à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’environnement sur le thème: ” Restauration des terres, la désertification et la résilience à la sècheresse”.



Aps