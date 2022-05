Kolda : Doudou Ka en mission de réconciliation des responsables de Benno Book Yaakaar

Reconstruire et réconcilier la base, remobiliser les troupes, fédérer les forces et offrir une large majorité présidentielle à la prochaine législature tel est l'objectif fixé par Macky Sall et ses alliés . Pour arriver à cette fin et éviter le scénario des élections municipales passées, une mission dirigée par Doudou Ka a séjourné deux jours dans la capitale du Fouladou pour arrondir les angles avec les responsables en perspective des élections législatives de juillet prochain.





Selon le chargé de mission, à kolda il s'assure déjà d"offrir l'essentiel des sièges à la coalition BBY car dit-il que toutes les tendances(jeunes,femmes, maires, alliés) ont scellé et assuré un pacte d'unité et cela quelque soient les candidats qui seront choisis pour briguer les deux sièges du départements.





A en croire toujours à ce dernier, le Fouladou est déjà prêt à offrir à la coalition BBY et ses alliés un score de 80% aux élections législatives. Quant aux doléances des jeunes qui réclament leur part du gâteau, le dg de l'AIBD Doudou KA juge légitime leur préoccupation si on sait que la population sénégalaise est majoritairement constituée de jeunes ajoute t-il avant d'assurer de continuer un dialogue permanent entre les différentes parties pour conforter la volonté du chef de l'état de porter le Sénégal sur les rails de l'émergence

