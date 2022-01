Kolda – L’argent fausse la campagne Wallu Senegaal dénonce l’achat des consciences L'achat de conscience est une stratégie permettant à certains leaders de débaucher des électeurs à leur profit. La puissance de l'argent fait crier la coalition Wallu Senegaal qui dénonce cette pratique. A quelques jours du scrutin du 23 janvier, ça bouge dans tous les sens, du côté des formations politiques. Ici la puissance de l'argent semble jouer un rôle déterminant dans la massification des rangs de chaque coalition. Et c'est la coalition Wallu Senegaal qui dénonce avec la dernière énergie, l'achat des consciences orchestré par certains leaders de certaines coalitions.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Janvier 2022 à 09:16 | | 0 commentaire(s)|

Pour Tidiane Mansakhé Tamba, il s'agit là d'une pratique malsaine qui participe à la tricherie et au manque de respect des populations. Tête de liste de la coalition Wallu Senegaal pour la mairie de Kolda, M. Tamba a accusé certains de ses adversaires de jouer sur la puissance de l'argent pour gonfler leurs rangs en achetant des personnes comme du bétail.



«Et ce qui est plus désolant dans ça, c'est que ce sont des jeunes qui se font avoir par certains responsables qui leur offrent soit des téléphones portables haute qualité, soit des enveloppes de cent mille francs Cfa», a pesté Tidiane Mansakhé Tamba. Ajoutant que ces responsables politiques pouvaient utiliser cet argent pour former et accompagner ces jeunes ou investir au bénéfice de tout le monde.



Sur le terrain, le constat est que l'argent est resté l'arme dévastatrice de certaines coalitions, qui perdent des militantes et militants au profit de leurs adversaires. Le chômage des jeunes fait que certains changent vite de camp pour une certaine somme ou même après avoir reçu une moto Jakarta.



D'ailleurs, Tidiane Mansakhé Tamba dénonce la tenue de meeting dans la ville jusque tard dans la nuit. Un manque de considération de la part des autres coalitions, visà-vis des populations qui ont besoin de se reposer, selon le candidat de Wallu Senegaal



Malgré ce coup de gueule, la coalition Wallu Senegaal se veut fair-play. Tidiane Mansakhé Tamba et son convoi ont croisé le convoi du candidat de Bby et maire sortant, dans une ambiance conviviale.



Wallu Senegaal a aussi rencontré la maman du candidat de la coalition Avec Kolda Debout et a reçu des prières pour des élections apaisées. D'ailleurs, Wallu Senegaal est la seule coalition à accueillir à Kolda le leader national du parti Pastef les Patriotes venu prêter main forte à ses candidats.



A en croire Tidiane Mansakhé Tamba, cette campagne électorale a permis de constater de très près que le Pds, ainsi que Wade-père et Wade-fils, sont encore dans le cœur des populations du Fouladou.

Le Quotidien



Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook