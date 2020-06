Kolda/ Pour avoir volé près de 30 millions des comptes : Un caissier de la CNCAS accusé et sera jugé en juillet

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Juin 2020 à 21:31

Pape Yahya Thiandoum, caissier de la banque agricole (ex CNCAS) de Kolda sera fixé sur son sort le 22 juillet prochain. Le procès qui devait se tenir mercredi 10 juin dernier, a été renvoyé à la ci-dessus, pour appel en cause.



Pour rappel, il a été incarcéré depuis le 23 décembre dernier. Il est poursuivi pour « abus de confiance, introduction et maintien dans le système informatique, altération de données informatiques, faux en écriture de banque ».



En terme clair, Pape Yahya Thiandoum est poursuivi pour avoir fait des transactions frauduleuses sur les comptes des clients. Le montant volé s’élève à 29 millions 214 mille francs CFA.



