Kolda/ Pr. Moussa Baldé, Ministre de l’agriculture: Un adepte de logique dans sa démarche politique Pr. Moussa Baldé, Ministre de l’agriculture et de l'équipement rural, connu pour être un homme de consensus a été chez ses parents à Kolda. Homme de réseaux, et personnalité publique, l’éminent universitaire, a atterri sur le terrain politique avec une logique qui se démarque de toute animosité dans l'adversité.

Le choix du Président Macky Sall, porté sur sa modeste personne aux destinées de la région de Kolda et de l'agriculture Sénégalaise n’est fortuit. Unanimes sont les observateurs qui estiment que l'arrivée de ce mathématicien dans le jeu politico-étatique a fini d'installer la paix entre frères de parti APR à Kolda. Grâce à sa démarche et son approche inclusive, il se refuse de rival. Dans son esprit épris de logique, tous les leaders travaillent pour le renforcement des bases du mentor Macky Sall.



Autrement, Pr Baldé estime qu’il ne faut point disperser les énergies autour des guéguerres, des positionnements politiques, au risque de perdre de vue l'essentiel, c'est à dire le peuple et l'État sénégalais. « On comprend dès lors, pour un mathématicien, que la logique est un bréviaire moral. Par conséquent, la chose la mieux partagée entre les hommes. Nul n'est isolément fort. On est fort, parce qu'on est Unis", aime dire le Pr. Moussa Baldé.



Si le Président nous a renforcés, relève-t-il, c'est pour l'aider à soulager les populations et exprimer sa conviction pour une unité imparable afin de conforter l'acquis de la mouvance présidentielle à Kolda. Le Ministre Moussa Baldé, c'est à la limite un Professeur, arraché des facultés, espaces mythiques et mystifiant des "cerveaux pensant" qui s'investissent tous les jours dans la recherche afin d'apporter les meilleures solutions à l'humanité.



Le ministre de l'agriculture, prévient-on, est cet adepte des temples sacrés du savoir qui s'est vu transposé en politique par l'impératif de la commande publique qu'est une "demande sociale". Et dans l'analyse, on s'aperçoit de ses similitudes d'avec le Président Macky Sall. Ainsi, ces deux personnalités, découvre-t-on, ont en partage la passion pour les sciences et cette "propension au développement et à l'émergence des communautés".



En Casamance, le Pr. Moussa Baldé est connu très peu bavard, mais pris au sérieux pour ses brillants résultats professionnels



De la société de développement agricole et industriel (SODAGRI) qu'il a dirigée des mains de maître, en révolutionnant toutes les pratiques et techniques rizicoles, au ministère de l'agriculture et de l'équipement rural, dont il a actuellement en charge, on retient de lui, l'homme qui aura relevé cette structure nationale (SODAGRI) au premier rang d'instrument performant pour la production de riz.



Un des grands producteurs de riz a confié qu'en 3 ans seulement d'expérience, Moussa Baldé a positionné la SODAGRI comme premier producteur de riz pluvial dans la sous-région, avant de permettre par la suite de réaliser l'aménagement de plus de 5000 hectares de riz irrigué.



De résultats à prouesses, le Ministre sénégalais de l'agriculture et de l'équipement rural a réussi dans ce département hautement prestigieux du pays la matérialisation de la vision du Président de la République telle que déclinée dans le PSE et le PAP 2A. En effet, des résultats records de productions agricoles de cette campagne 2020-2021 ont déjà fait échos d'un succès avec une politique agricole réussie de l'Etat dans le secteur, en dépit de la pandémie de la COVID-19.



Etant l'un des premiers militants de l'APR dans les universités et à Kolda, ce statut combiné à l'éloquence de ses résultats, fait du Pr Moussa Baldé un leader né. Pour l'heure la rançon politique locale a fait de lui le Président du conseil départemental de Kolda et très bientôt, certainement, maire de la Commune. En tout cas, nous confie une autorité locale, les familles religieuses de Médina Gounass, de Médina El Hadji, en passant par toutes les autres familles, Moussa Baldé reste un fils du terroir qui ne ménage pas d'efforts pour requérir leurs conseils avisés dans l'exercice de ses fonctions.



Le temps aidant, l'homme saura confirmer, sans doute, tout l'espoir qu'il cristallise en direction des prochaines échéances territoriales.



