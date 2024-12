Kolda: les parents invités à faire vacciner les enfants contre la rougeole et la rubéole Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2024 à 15:33 | | 0 commentaire(s)|

Le préfet du département de Kolda (sud), Mbassa Sène a invité, mardi, les parents à faire vacciner les enfants de 0 à 15 ans contre la rougeole et la rubéole pour éradiquer ces maladies dans les communautés. »Nous venons de lancer les opérations de vaccination des enfants contre la rougeole et la rubéole pour éradiquer cette maladie très contagieuse dans nos communautés. J’invite tous les parents à faire vacciner les enfants de 0 à 15 ans », a déclaré l’autorité administrative en marge de la cérémonie de lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et a rubéole à l’école élémentaire Ousmane Senghor. Le préfet a souhaité, à la fin de la campagne prévue du 2 au 11 décembre, que Kolda puisse atteindre l’objectif de plus de 99°/° du taux de vaccination. »Nous voulons, à la fin de la campagne de vaccination, que Kolda puisse être parmi les régions en tête et pour cela il faut arriver à atteindre un taux de plus de 99% d’enfants vaccinés et nous comptons sur la mobilisation de tous les acteurs notamment les relais communautaires pour réussir ce pari », a exhorté le préfet de Kolda. La journée du lancement de la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a été une occasion pour mobiliser les communautés particulièrement les femmes et ‘’Badienou Gokh’’ et le personnel enseignant. Dans la région de Kolda, les autorités sanitaires ciblent 392927 enfants de zéro à 15 ans.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77400-kolda-les-pare...

Accueil Envoyer à un ami Partager