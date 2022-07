Kolda : un corps sans vie retrouvé près de la RN6

Un corps sans vie a été retrouvé sur la Rn6, à Saré Illo dans la région de Kolda aux environs de 5 heures du matin, dans la nuit du vendredi 8 au samedi 9 juillet 2022, à la veille de la Tabaski. Le propriétaire d’une case, non loin de la route, confie avoir entendu un individu crier à tue-tête : « Allahou Akbar ». A peine sorti de sa case, il dit avoir aperçu un véhicule s’éclipser à vive allure derrière l’individu qui continuait à crier le nom d’Allah, raconte-t-on dans L'Observateur.



Les populations ont accouru en direction du lieu de provenance des cris de l’individu qui agonisait. Questionné sur son identité, il n’a pas pu être précis. Avant de pousser son dernier souffle, il murmure : « Seydina Aliou ». Ce qui fait penser aux gens qu’il se nommerait ainsi.



Son corps sans vie porte des brimades et de violences inouïes : trois coups de poignard sont décelés dans certaines parties du corps sans vie, notamment dans la région de la clavicule, sur la tête et aux fesses tout près de l’anus. Le reste du corps est parsemé de traces des sévices corporels subis. La trentaine révolue, l’homme qui mesure 1,80 m, est de teint noir. Tout laisse croire qu’il a été agressé, dépossédé de ses biens et tabassé à mort. Une enquête est ouverte