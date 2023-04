Korité 2023 : Cheikh Maki Ibrahima Niass appelle au retour aux valeurs religieuses et prie pour une paix durable Dans son Khoudba Cheikh Maki Ibrahima, après la prière de la Korité a revisité les valeurs et le legs de leur vénérable guide Cheikh Ibrahima Niass.

« Vu l’inestimable trésor que représente le mois béni du ramadan, les bénédictions et récompenses à recevoir, la Largesse et la Générosité du TOUT PUISSANT, les difficultés du moment sont dues à ces valeurs délaissées pour une quête ailleurs.,. », a-t-il dit à l’entame de ses propos.



Revisitant la Sunna ou enseignements du Prophète –Paix et salut sur Lui-il n’a pas am,nqué de formuler des prières pour la paix et la stabilité du Sénégal, un pays qu’indéniablement, DIEU aime et accorde des faveurs….



Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2023 à 19:43 | | 0 commentaire(s)|



