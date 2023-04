Korité 2023 : Le message de Khalifa Sall à la Ummah islamique La Korité 2023 est célébrée en deux phases, hier vendredi et aujourd’hui samedi. Profitant de cette occasion, les autorités religieuses comme politiques délivrent leurs messages. Voici celui de Khalifa Sall à la Ummah islamique.

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Avril 2023 à 12:57 | | 0 commentaire(s)|

"Le #ramadan s’achève après un mois de jeûne, de pénitence, de charité, de purification de l'âme et de renforcement de la foi.



Qu’Allah (swt) récompense les efforts fournis par chacune et chacun durant ce mois sacré et prodigue Ses bienfaits sur le Sénégal et le monde entier.



En ce jour de l’Eid el Fitr, marqué par le partage et les réjouissances, je souhaite à toute la Ummah islamique, une bonne fête, dans la paix et la bonne santé.



Eid el Fitr Mubarak."



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook