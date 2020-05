Korité: La Coordination des musulmans de Dakar surseoit aux prières collectives

Rédigé par leral.net le Vendredi 22 Mai 2020 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

La Coordination des musulmans de Dakar a décidé de ne pas organiser de prières collectives de Korité, pour éviter la propagation du virus. Ibrahima Ndiaye, membre du comité directeur de l’association, l’a annoncé sur les ondes de la Rfm.





« La Coordination des musulmans de Dakar à travers ses démembrements qui sont les comités de prière des différents quartiers, a décidé de surseoir cette année, aux prières de l’Aid El Fitr communément appelé Korité », déclare-t-il.



La cause, explique M. Ndiaye, « il y a cette pandémie du Covid-19 qui sévit dans le monde, particulièrement au Sénégal, et se propage de façon spectaculaire, donc, après avoir vraiment constaté que les autorités avaient ouvert les lieux de culte mais les cas se multipliant, en accord avec les savants du pays, nous avons pris cette décision ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos