Korité : l’imam de la mosquée omarienne prie pour la paix et le développement APS – L’imam de la mosquée omarienne a prié, dimanche, pour la paix et le développement au Sénégal à l’occasion de la fête de Korité, marquant la fin du ramadan.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Mars 2025 à 16:55 | | 0 commentaire(s)|

De nombreux fidèles ont assisté à la prière de l’Eid el fitr, à la mosquée omarienne, à Dakar, sous la direction de l’imam Thierno Seydou Nourou Tall.



Dans son message, il a rappelé les bienfaits de la célébration de l’Eid après un mois de jeûne et invité les fidèles à persévérer dans la pratique de leur religion.



L’imam Tall a invité les jeunes à respecter et à honorer leurs parents conformément aux préceptes divins. Selon lui, ‘’Dieu recommande au croyant de traiter convenablement ses parents’’.



Le croyant doit également respecter son prochain, a dit l’imam Tall, insistant aussi sur la préservation des valeurs sociales, la religion, le respect des anciens, entre autres.

Il a invité à bannir les insultes dans l’espace public.



