Koungheul : le jeune leader Modou Le quitte Alioune Badara Ly et trace sa voie dans l'APR

À Koungheul, le jeune responsable politique de l’APR a officialisé cet après-midi son départ du camp du DG Alioune Badara LY et compte lancer son propre Mouvement pour soutenir le président Macky SALL.



Face à la presse, le jeune responsable politique a déclaré ceci. » Après quelques semaines de réflexion, j’ai décidé de mettre fin à mes activités au sein de l’entité politique de Badou LY pour prendre mon propre chemin où je compte, dans la sérénité et l’efficacité renforcer mon soutien au président Macky Sall.



Pour satisfaire les désirs de son mentor, Modou LEYE vient de se lancer dans l’arène politique avec la création d’un mouvement de soutien dans son fief, notamment la ville de Koungheul avec ses amis. «Je suis venu dans ma ville natale pour massifier ma base. Ce, en vue de préparer les locales.

Je ne m’autoproclame pas candidat de la commune de Koungheul aux prochaines élections mais j’ai des ambitions pour la mairie de Koungheul » a soutenu le jeune responsable politique, hier devant la presse.



« Pour atteindre mes objectifs, je compte collaborer avec les responsables de l’APR du département de Koungheul et tous membres de Benno Bokk Yakar, car je suis conscient que c’est en travaillant dans la synergie que l’on parviendra à remporter les échéances » annonce Monsieur LEYE.



Selon lui, Koungheul a besoin d’une nouvelle forme de gestion pour se transformer positivement et pouvoir accélérer son développement local. «Le seul moyen de permettre au Président Macky Sall de réussir son mandat et de mettre à sa disposition toutes les localités du pays afin qu’il puisse dérouler sa feuille de route avec ses hommes de confiance », a dit Modou LEYE.



Cette décision résulte de la nouvelle orientation que je compte donner à mon action politique, à la suite de ma démission du camp de Badou LY. Cependant, je tiens d’emblée à préciser aussi que mon objectif principal reste le développement de Koungheul et essayer d’aider les jeunes à trouver travail pour mieux lutter contre l’immigration clandestine.





