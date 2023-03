8 mars / Kpay honore les femmes pour la Journée Internationale des droits des femmes

Ce mardi 8 mars est célébré la Journée Internationale de la Femme.Une occasion saisie par le groupe EDK pour célébrer les réalisations des femmes, de reconnaître leurs contributions à la société et de poursuivre la lutte pour l'égalité des sexes.



"Nous célébrons toutes les femmes, qu'elles soient grandes ou petites, fortes ou douces, courageuses ou réservées. Nous célébrons leur diversité et leur pouvoir. Nous sommes reconnaissants pour toutes les femmes qui ont ouvert la voie avant nous et nous inspirons celles qui viennent après nous" magnifie la direction de Kpay.



Pour vos achats dans les marchés et supermarchés: : "Il y a du nouveau. "C'est un plaisir de vous accompagner au quotidien peu importe le lieu, l'endroit, de partager avec vous des souvenirs mémorables et de vous faire découvrir Kpay Senegal , le kalpé le moins cher du sénégal. Téléchargez l'application et Rejoignez le mouvement ", a annoncé la direction de Kpay.