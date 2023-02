L’Afrique dans le G20 et au conseil de sécurité de l’ONU / Macky Sall : « Notre intérêt à tous, c’est qu’il y ait des réformes, sinon la situation évoluera vers une impasse… » Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Février 2023 à 01:56 | | 0 commentaire(s)|





Dans cet entretien avec Al Jazeera, le chef de l’État, considère qu’il est important de se battre au quotidien pour ancrer l’Afrique dans la place qui doit être sienne au sein de la communauté internationale. « Quand les règles qui régissent le monde ont été fixées, les pays africains n’étaient pas présents et n’étaient même pas indépendants. Les règles existantes actuellement ne prennent pas en compte les intérêts de l’Afrique et c’est l’objet de notre combat au niveau du Conseil de sécurité et des Nations-Unies. L’Afrique doit avoir son rôle en tant que continent, à la mesure du nombre de pays qui la composent, de son importance démographique et compte tenu de l’ampleur des défis sur lesquels le Conseil de sécurité est appelé à se prononcer. Ce combat, nous continuerons à le mener parce qu’il n’a pas encore abouti ».





Macky Sall souhaite que cette présence dans le groupe des vingt, soit pour cette année 2023. Toutefois, au regard de la position salutaire du président des Etats Unis, Joe Biden, Macky Sall reste optimiste. « Le président Biden a clairement indiqué que l'Afrique doit être mieux représentée au Conseil de sécurité, de même que dans le Groupe des vingt. Que l'Afrique puisse occuper la place qu'elle mérite est une bonne chose et les pays européens se sont également engagés positivement, cela concerne la France et l'Union européenne, la Chine aussi, la Russie, le Japon et dernièrement le Royaume uni. L'Arabie saoudite a également soutenu l'entrée de l'Afrique au Groupe des Concernant le Conseil de sécurité, le président en exercice de l'Union Africaine pense que l'important n'est pas le nombre de sièges avec ou sans droit de veto, car dans le même temps il y a d'autres pays comme le groupe des quatre (Japon, Allemagne, Brésil et Argentine) qui veulent rentrer également au Conseil en tant que membres permanents avec droit de véto. Il faut alors trouver une solution, plaide le président Macky Sall. Le plaidoyer pour un siège permanent de l'Afrique dans le G20 et au Conseil de sécurité des Nations Unies se poursuit. Le président en exercice de l'Union Afrique avait lancé en septembre 2022 devant l'assemblée générale des Nations Unies, le message pour l'octroi d'un siège à l'UA au sein du G20 mais aussi, à donner plus de voix au Conseil de sécurité de l'ONU.

www.dakaractu.com



Source : https://www.dakaractu.com/L-Afrique-dans-le-G20-et...

