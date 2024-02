L'Appel d’un patriote à la raison Monsieur le président, en annulant les élections, vous avez pris une décision qui est perçue par de nombreux citoyens comme un manque de respect envers notre démocratie et les principes fondamentaux qui la sous-tendent.

In extenso le message



Président Macky Sall,



Je vous écris aujourd'hui en tant que citoyen sénégalais profondément troublé par les récents événements politiques qui ont secoué notre pays. En tant que patriote, je reste attaché à mon identité sénégalaise malgré les difficultés que nous traversons.



Le Sénégal a longtemps été considéré comme un modèle de démocratie en Afrique, un pays où les valeurs de liberté, de justice et de transparence étaient respectées. Cependant, l'annulation des élections a provoqué une fracture dans notre système démocratique et a semé le doute quant à la stabilité politique de notre nation. Pour exprimer ma profonde déception et ma préoccupation quant à l'annulation des élections présidentielles. Cette décision remet en question votre leadership et pourrait avoir des conséquences négatives sur votre réputation à l'échelle internationale.



En tant que président de notre pays, vous avez la responsabilité de représenter les intérêts et les aspirations de notre peuple. En annulant les élections, vous avez pris une décision qui est perçue par de nombreux citoyens comme un manque de respect envers notre démocratie et les principes fondamentaux qui la sous-tendent.

Cette annulation peut également avoir un impact significatif sur votre position sur la scène internationale. En tant que Président, vous avez été reconnu pour votre engagement en faveur de la paix et du développement, et votre rôle en tant que président de la Cedeao a renforcé votre visibilité et votre influence à l'échelle mondiale.



Cependant, cette décision pourrait compromettre cette reconnaissance et entraîner une perte de considération de la part de la communauté internationale.



Je vous exhorte à réfléchir attentivement à l'impact de vos actions sur notre pays et sur votre propre héritage en tant que leader. Il est essentiel de prendre des décisions qui sont dans l'intérêt de notre nation et qui respectent les principes démocratiques.



Je vous encourage à envisager toutes les options disponibles pour rétablir la confiance du peuple et pour organiser de nouvelles élections de manière transparente et équitable. Cela permettrait de restaurer la crédibilité de notre gouvernement et de renforcer votre propre position en tant que leader respecté.

Je garde l'espoir que vous prendrez en considération ces préoccupations et agirez dans l'intérêt supérieur de notre pays.



Cordialement





