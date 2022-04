L'Armée frappe encore au coeur la faction Mfdc de Paul Bassène : une hallucinante saisie de Yamba (photos)

L'Armée investit et démantèle les bases de la faction MFDC de Paul Aloukassine BASSENE, de Niombolong et Médiadia, ce samedi, 9 avril 2022. La culture extensive et le trafic transfrontalier de chanvre indien y étaient les activités principales.

Samedi 9 Avril 2022