L’Association Nature Communautés Développement célèbre la journée mondiale des oiseaux migrateurs

A l’instar de la communauté internationale, le Pôle de Dakar de l’association Nature Communautés Développement (NCD) en partenariat avec la Direction des Parcs Nationaux, point focal national de la Convention sur les espèces migratrices (CMS) et de l’Accord sur la Conservation des Oiseaux d’eau migrateurs (AEWA), la Direction des Aires Marines Communautaires Protégées (DAMCP) et le Réseau régional d'Aires Marines Protégées en Afrique de l'Ouest (RAMPAO), célèbre la Journée Mondiale des Oiseaux Migrateurs.



Le thème de cette année : « L’Eau source de vie pour les oiseaux » est choisi pour sensibiliser davantage le grand public, les élus, les pêcheurs et les élèves en particulier sur l’importance fondamentale de l’eau pour les oiseaux migrateurs et pour appeler à davantage d'actions pour protéger les ressources en eau et les écosystèmes aquatiques de la région de Dakar.



Compte tenu de l’importance que revêt cette activité de partage et de sensibilisation, nous serions très honorés de vous compter parmi les participants à la journée qui se tiendra le samedi 14 octobre 2023 au Parc national des îles de la Madeleine (PNIM) à partir de 8 heures précises.