L’excellence éducative mise en avant : Le Chef de l’État distingue les héros de l’éducation

Sénégal

Atlanticactu/ Grand Prix 2025/ Saliou Ndong

Au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, ce jeudi 6 février, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a présidé la troisième édition du Grand Prix du Chef de l’État pour l’Enseignant. Cette célébration de l’excellence, met en lumière les enseignants qui se distinguent par leur engagement et leur influence. Pour cette édition 2025, six enseignants ont été sélectionnés.

Parmi eux, Bara Mbengue titulaire d’un baccalauréat obtenu en 1993, est lauréat du Grand Prix du Chef de l’État, l’actuellement professeur de Lettres, Histoire et Géographie au Collège d’Enseignement Moyen (CEM) de Louga Commune a été récompensé. Agé de 51 ans et originaire de Louga, il a consacré une grande partie de sa carrière à l’enseignement dans cette région.

Une occasion pour le Chef de l’Etat Bassirou Diomaye Faye d’élever M. Mbengue au rang d’Officier dans l’Ordre national du Lion. En plus de cette distinction, Bara Mbengue a reçu un chèque d’un montant de 20 000 000 de francs CFA.

Au début de son discours, S.E.M Bassirou Diomaye Faye a d’abord félicité à tous les enseignants du Sénégal pour son parcours. « À toutes les enseignantes et à tous les enseignants qui ont marqué mon parcours, je voudrais vous dire merci. »

Le Chef de l’Etat revient sur l’obejectif de cette journée : « Aujourd’hui, nous rendons hommage à des figures parmi les plus éminentes de la famille enseignante, des hommes et des femmes qui, chaque jour, travaillent à forger les consciences et à éclairer notre chemin vers le progrès. Voilà pourquoi j’ai souhaité venir personnellement présider la cérémonie de remise de distinction au lauréat du Grand Prix du Chef de l’État pour l’enseignement. »

Cependant, il rappelle que depuis l’indépendance, les enseignants, à l’image des médecins, figurent parmi les piliers les plus respectés et les plus influents de notre jeune nation. « Nous le savons tous, depuis l’indépendance, les enseignants, à l’instar des médecins, figurent parmi les premiers et les plus prestigieux fonctionnaires de notre jeune nation. Aussitôt après ma prise de fonction, j’ai adressé une lettre en date du 8 avril 2024 à tous les agents de l’État pour les inviter à continuer d’être les gardiens de nos valeurs républicaines, les artisans de notre développement et les sentinelles de notre cohésion sociale. Vos chaînes de responsabilité s’accroissent encore dans le contexte de transformation du système éducatif commun. »

Toutefois, le Président Faye évoque le model Sénégalais que le pays exige pour sa reconstruction dans des principes républicains solides. « Le Sénégal juste et prospère auquel nous aspirons exige des citoyens profondément ancrés dans des valeurs républicaines solides, conscients du bien commun et de l’intérêt général, animés de profondes passions et de l’amour du travail bien fait. Le gouvernement a entrepris la transformation de notre système d’éducation et de formation, tant dans son modèle organisationnel et ses méthodes que dans ses curricula, afin de bâtir une véritable société éducative. »

« L’objectif est de bâtir une société éducative dans laquelle toutes les composantes se retrouvent et contribuent à la formation d’un Sénégalais enraciné dans ses valeurs civilisationnelles fortes, andogènes et africaines, tout en étant aptes à relever les défis du présent et de l’avenir d’une humanité en mutation continue et accélérée », a indiqué le Chef de l’Etat.

Ainsi, il souligne le rôle que l’enseignant doit jouer pour la bonne marche du projet VISION SENEGAL 2025. « Dans cette dynamique de bâtir une véritable société éducative, la revalorisation de la fonction enseignante s’impose comme un impératif majeur et un levier stratégique au cœur de l’agenda national de transformation, tel qu’il est inscrit dans la vision Sénégal 2050. »

La création du Grand Prix du Chef de l’État pour l’enseignement témoigne de la reconnaissance nationale du rôle déterminant que jouent les enseignants dans la construction de notre pays dit-il. « L’instauration du Grand Prix du Chef de l’État pour l’enseignant illustre la volonté du peuple sénégalais de magnifier l’apport multiforme et hautement décisif de la corporation enseignante dans l’œuvre de construction nationale. Ces lauréats sont des modèles appelés à inspirer tous nos patriotes, en particulier les plus jeunes, en leur montrant qu’il est possible, mais aussi indispensable, d’œuvrer au progrès de son pays, quel que soit le secteur d’intervention ou la fonction exercée, selon le Président Diomaye.

« Ce Grand Prix du Chef de l’État récompense, en enseignant, les qualités humaines, sociales et professionnelles, le dévouement au travail et l’exemplarité dans l’exercice de son métier, qualités qui méritent d’être portées à la connaissance de toute la nation. Nous sommes une nation adossée aux principes et valeurs de la République, dont la vocation est de garantir partout sur le territoire national l’éducation. Vous êtes (enseignants) les artisans de l’avenir, ceux à qui nous devons la formation des générations futures. Et pour cela, je vous dis merci », a terminé le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye.