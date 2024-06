L’Extrême droite française favorite des Législatives du 30 juin Mimi Touré et Alioune Tine alertent les binationaux Bes Bi- Aminata Touré et Alioune Tine mobilisent, à leur façon, appellent les binationaux à barrer la route à l’Extrême droite française qui pourrait contrôler l’Assemblée nationale.

La montée en puissance du Rassemblement national (Rn) en France inquiète la classe politique et certains membres de la société civile sénégalaise. C’est parce que l’extrême droite est sur le point de contrôler l’Assemblée nationale française selon plusieurs sondages en direction des élections législatives du 30 juin 2024. Des résultats qui devraient confirmer ceux des dernières Européennes qui ont poussé Macron à dissoudre l’Assemblée nationale. Alors, Aminata Touré s’en mêle.



«Le Rassemblement national a changé de garde-robe et de style mais pas d’idéologie. J’appelle les Français d’ascendance africaine et les binationaux africains-français à lui faire barrage dans les urnes», a écrit l’ancienne Première ministre sur sa page X.



Le fondateur de Afrikajom Center est allé plus loin. «Les leaders politiques africains doivent exprimer clairement leur position par rapport à la menace que constitue l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir pour les Africains, les Arabes et les musulmans en France. Il faut demander à la diaspora africaine de voter massivement contre l’Extrême droite», partage Alioune Tine sur X.



Certains commentaires fustigent les positions de Aminata Touré et de Alioune Tine, estimant que cette démarche est «diplomatiquement incorrecte», d’autant plus que l’ancienne présidente du Cese, membre de la coalition Diomaye Président, avait fustigé l’ingérence de la France lors de la présidentielle de 2024.



