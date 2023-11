Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici L’Hommage de Marie Bâ Aidara à Cheikh Tidiane Coulibaly : Un Sage à sa place Rédigé par leral.net le Vendredi 17 Novembre 2023 à 17:20 | | 0 commentaire(s)| Le Président du Conseil constitutionnel ,Mamadou Badio Camara, a procédé à l’installation de Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, comme nouveau membre de cette institution, saluant « les qualités professionnelles, morales et humaines »de l’homme .Musulman , il l’est de par son comportement exemplaire et ses nombreuses actions de bienfaisance faites dans la discrétion.

Le juge , Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly n’aura que très peu goûté au délices d’une retraite paisible contemplant ainsi, le décor paradisiaque des îles de son Saloum natal. En effet, le natif de Sokone a été nommé par le Président de la République ,Macky Sall, comme Sage.



Juriste polyvalent chevronné , maîtrisant à la fois les procédures, le droit civil, le droit pénal et le droit social,« humaniste imprégné des valeurs de la culture de son temps et, de sa société », les qualificatifs ne manquent pas pour décrire ce magistrat déterminé, engagé et « ouvert à tous les souffles du savoir ».



La fonction de juge constitutionnel vient couronner un parcours riche de plus de 40 ans à des postes stratégiques et prestigieux de la magistrature dont , la fonction éminente de Premier Président de la Cour suprême, où il a fait 16 de ses 41 années de carrière.



L’ancien Directeur de Cabinet du Premier ministre Mame Madior Boye (mars 2001-Novembre 2002) incarne pour ainsi dire : « la générosité, la tempérance, la disponibilité, l’humilité, l’écoute, le dévouement, la loyauté et le courage personnel »



Il symbolise à lui seul, toutes les valeurs sénégalaises qui, à l’heure actuelle, sont à l’épreuve de la désuétude .





Ses états de service au sein de la magistrature, sa sagesse et son expérience , prouvent qu’il a le profil de l’emploi .



Son aura ne se limite pas au temple de Thémis. Le magistrat jouit d’une bonne notoriété à l’international . il fut l’assistant spécial du Représentant du Président de la commission de l’Union africaine, chargé de la protection des civils dans les zones de conflit armé (2005-2008). Sans compter ses nombreux stages ( 1995 - 2010) à la Cour d’appel de Paris et de Bordeaux, ainsi que son passage à la Cour de cassation française et son intégration en tant que membre (2019) au comité des nations-unies sur les disparitions forcées ou involontaires.



Le juge Coulibaly est aussi écrivain puisqu’ayant publié son premier ouvrage en 1998, intitulé « Saisine et procédure devant la Cour de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA ». Il est aussi auteur de nombreuses réflexions relatives à la justice.



Rendons hommage aux dignes fils du pays qui ont servi avec abnégation !.



Assurément, le Sénégal tient avec le juge Coulibaly, l’un de ses meilleurs Sages..







Marie Bâ Aidara

Economiste/Ecrivain

Ancien Ministre

mariebabacarba@gmail.com





