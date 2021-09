L’Union africaine suspend la Guinée de toutes ses activités!

Rédigé par leral.net le Samedi 11 Septembre 2021

Après la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (Cedeao), l’Union africaine (UA) à travers le conseil de paix et de sécurité a annoncé hier la suspension de la Guinée de toutes ses activités et organes de décision.



D'aprés L'As, sur son compte Twitter, cet organe en charge des conflits et questions de sécurité au sein de l’Union africaine demande au Conseil de sécurité de l’Onu d’approuver le communiqué final de la Cedeao qui n’a pas encore prononcé une sanction économique.

