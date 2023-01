« L'activisme profite à qui au Sénégal, aux instigateurs ou le peuple ? », par Mounirou Sarr, Militant de la vérité

De Souleymane Jules Diop, père fondateur de l'activisme virtuel en passant par Y'en a marre, Assane Diouf et la nouvelle génération des insulteurs et distilleurs de fausses informations que je me garderais de citer, une pause ne s'impose t-elle pas pour évaluer l'impact de cette activité devenue phénomène de mode dans la société sénégalaise ?



En effet l'activisme dans les réseaux sociaux s'est tellement intensifié ses dernière années qu'il a damé le pion aux médias conventionnels comme la presse écrite, la télé et la Radio. Même les sites d'informations ne sont pas épargnés, les internautes préfèrent l'interactivité et la liberté dans les plateformes sociales.



Sans tirer des conclusions hâtives on peut néanmoins s'accorder sur quelques points concernant cette tendance :

Grâce à l'action de l'activisme dans les réseaux sociaux l'information n'est plus sous la tutelle exclusive des grands groupes de presse qui pouvaient se permettre de manipuler l'opinion au vu et su de tous sans que personne n'ai les moyens d'interagir.



Certes l'activisme dans les réseaux sociaux aura permis au Sénégalais lambda d'avoir un accès directe à l'information avec des sources diversifiées. Toutefois l'infos partagé par l'activiste souffre d'ambiguïté de par le traitement et l'équilibre à cause de sa position partisane frôlant le fanatisme parfois. Donc sujet à la manipulation.

On remarque aussi que l'activisme à fortement contribuer à la décadence de valeurs sociales sénégalaises intrinsèques tel le respect de l'aîné, de l'autorité , des personnalités religieuses.



L'activisme au Sénégal stimule un sentiment de défiance face l'establishment traditionnel et religieux. De même les activistes au nom de la liberté d'expression s'arroge le droit d'intervenir dans des sujets techniques qu'ils ne maîtrisent pas et le comble est qu'ils sont suivis par des communautés qui les croient aveuglément à l'instar des adeptes d'une secte. Et pour tenir en laisse leurs souteneurs, la dernière trouvaille des activistes afin d'aligner tous les Sénégalais sur la même ligne est les insultes aux personnalités religieuses et étatiques.



Au final l'activisme au Sénégal n'est en réalité qu'une évolution normale de l'avancée scientifique avec les NTIC mais n'a aucun impact sur la conscientisation des masses qui y bénéficient de l'accès à l'information sans un contenu fidèle et instructif. La manipulation des masses semblent même être au paroxysme de son art avec le consentement des victimes.



Raison pour laquelle, au vue de la prolifération des activistes en dépis de l'inflation de revendication sociale peut-on confirmer la pertinence de cette tendance ?



On pourrait aussi affirmer que l'activisme profite bien à ses initiateurs. Leurs succès ou leurs peines semblent toujours être récompensés après le mortal combat livré contre le pouvoir en place . En effet certains activistes entrent dans les bonnes grâces des nouveaux maîtres du jeux au lendemain de leur forfaiture comme le cas de Souleymane Jules Diop nommé ministre à l'avènement du Président Macky.



De même quand ils s'opposent où sont victimes d'injustices sociales, ils récoltent la capitale sympathie des populations qui n'hésitent pas à s'investir financière pour leur Cheval de Troie. On peut citer le cas de Guy Marius Sagna avec la voiture qui lui a été offerte suite à un levée de fonds initié par des internautes.



Le cas du mouvement y'en a marre aussi peut susciter des questions bien que souhaitant sauvegarder leur crédibilité en gardant leur distance avec le pouvoir en place après la défaite du Président Wade en 2012 qu'ils ont combattu bec et ongles dehors, ces activistes avaient bénéficié par contre de financement juteux d'ONG agréés par l'État.



Ce qui reste incompréhensible dans l'activisme au Sénégal c'est aussi cette attitude malhonnête qu'on certains de leurs souteneurs à passer sous silence leurs écarts de langage, un scénario digne d'un complot à l'échelle communautaire. Ceci au moment où la tolérance zéro est appliquée contre tous hommes publiques, politique ou religieux qui se dédient même avec un justificatif avéré.



Dans un pays où le dialogue social dans la paix, la fraternité et la tolérance a toujours prévalu peut on se permettre d'importer cette version de l'activisme marquée par l'insolence et le mensonge dont les faits d'armes remontent au printemps arabe qui a fait de l'Afrique du Nord une zone instable ?

Qui finance certains activistes qui vivent recluses derrière leur clavier et reste connecter H 24 ?

D'où tiennent t-ils leurs informations parfois très sensibles ou classées confidentielles ?



Autant de questions qu'on devrait évacuer avant substituer la délicate tâche de journaliste à cette nouvelle élite virtuelle qui pousse tel des champignons et qui semble être exemptée de toute éthique et déontologie dans l'exercice de la diffusion de l'information.