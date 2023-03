L'agence de Wave de Diourbel cambriolée: Plus de 80 millions FCFA emportés

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Mars 2023 à 18:39 | | 0 commentaire(s)|

Des cambrioleurs ont attaqué dans la nuit de dimanche à lundi l'agence Wave de Diourbel, et ont emporté plus de 80 millions de francs CFA, a appris l'APS de source policière.



Les malfaiteurs ont d'abord défoncé la porte principale, puis le coffre-fort, avant de s'évaporer dans la nature avec leur butin.



Une enquête a été ouverte dans le but d’identifier et d’arrêter toutes les personnes qui seraient à l’origine du cambriolage.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook