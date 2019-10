L’ambassadeur des Etats Unis rend visite au Conseil Économique, Social et environnemental

L’ambassadeur des Etats Unis au Sénégal, Tulinabo Salama Mushingi, a rendu une visite de courtoisie et d’amitié à la Présidente du Conseil Economique, Social et Environnemental ce lundi 28 octobre 2919. Plusieurs sujets étaient au menu de cette rencontre au cours de laquelle ils ont échangé de long en large sur l’actualité nationale et internationale. Notamment sur le Plan Sénégal Emergent devenu le seul et unique référentiel des politiques publiques au Sénégal mais également sur l’investissement privé entre les compagnies sénégalaises et américaines, les échanges commerciaux, l’aide au développement et la conférence sur les Océans qui s’est récemment tenue en Amérique, sous la présidence du Chef de l’Etat, Macky Sall.

L’Ambassadeur a annoncé la création prochaine d’une Agence DFC d’un budget de 60 milliards de dollars américains destinés à aider les investisseurs privés américains pour les pousser à collaborer avec le secteur privé sénégalais.

« Je suis venu personnellement rendre visite à une amie, pour passer en revue et l’informer des relations qui nous unissent, Il y a le Plan Sénégal Emergent du côté du Sénégal et de l’autre côté, nous avons la politique américaine pour le Sénégal. Il s’agit d’un partenariat gagnant-Gagnant pour nous deux pays », a dit l’ambassadeur des Etats Unies au Sénégal

