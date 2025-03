L’armée soudanaise reprend le contrôle de la Banque centrale et des sites clés de la capitale Khartoum Rédigé par leral.net le Lundi 24 Mars 2025 à 00:39 | | 0 commentaire(s)|

©️ Atlanticactu / AA / Khartoum, Soudan L’armée soudanaise a repris le contrôle de plusieurs sites stratégiques et bâtiments gouvernementaux du centre de Khartoum, dont la Banque centrale et le siège du Renseignement général, samedi. Une source militaire a confirmé à Anadolu que les forces soudanaises ont reconquis le siège du Renseignement général situé dans […] ©️ Atlanticactu / AA / Khartoum, Soudan L’armée soudanaise a repris le contrôle de plusieurs sites stratégiques et bâtiments gouvernementaux du centre de Khartoum, dont la Banque centrale et le siège du Renseignement général, samedi. Une source militaire a confirmé à Anadolu que les forces soudanaises ont reconquis le siège du Renseignement général situé dans le quartier de l’aéroport, au sud de Khartoum, la célèbre tour Al-Fatih surplombant Nile Street, ainsi que le siège de la Banque centrale dans la zone d’Al-Maqran. Sous couvert d’anonymat, la source a également révélé que l’armée a progressé davantage en reprenant l’entrée nord du pont Tuti, un lien vital entre l’île Tuti et le centre de Khartoum, au-dessus du Nil Bleu. Des unités de l’armée soudanaise ont partagé des images de leur déploiement au sein de la tour Al-Fatih, de la Banque centrale et du point d’accès nord du pont Tuti, marquant ainsi une avancée militaire significative dans la capitale. Vendredi, l’armée soudanaise avait repris le contrôle du palais présidentiel à Khartoum pour la première fois depuis le début du conflit avec les Forces de soutien rapide (FSR), il y a près de deux ans. Au cours des dernières semaines, le contrôle territorial des FSR a rapidement diminué au profit de l’armée soudanaise dans plusieurs régions, dont Khartoum, Al-Jazira, le Nil Blanc, le Kordofan du Nord, Sennar et le Nil Bleu. Depuis la mi-avril 2023, l’armée et les FSR s’affrontent dans un conflit qui a fait plus de 20 000 morts et déplacé 14 millions de personnes, selon les Nations unies et les autorités locales. Cependant, des recherches menées par des universités américaines estiment le bilan à environ 130 000 morts. La communauté internationale et l’ONU ont appelé à la fin du conflit, avertissant d’une catastrophe humanitaire imminente alors que des millions de personnes sont confrontées au risque de la famine et à la mort en raison des pénuries alimentaires. Le conflit s’est étendu à 13 des 18 régions du Soudan.



Source : Source : https://atlanticactu.com/larmee-soudanaise-reprend...

Accueil Envoyer à un ami Partager