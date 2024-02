L’école paralysée par une grève totale ce jeudi et vendredi

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Février 2024 à 12:41

L’école sénégalaise sera plongée dans une paralysie totale ces jeudi et vendredi. Un grand regroupement de syndicats d’enseignants regroupant le CUSEMS/A, le SADEF, le SYDELS/CNTLS, L’UDEN/R, l’UES et le CIS a en effet décrété un mot d’ordre de grève totale de 48 h les jeudi 29 février et vendredi 01er Mars 2024.



D'aprés LeTémoin, outre le respect de la Constitution, du calendrier électoral et la libération de tous les enseignants détenus arbitrairement dans les prisons, les grévistes revendiquent l’éradication sans délai du statut des décisionnaires, l’augmentation optionnelle de l’âge de la retraite, la réforme des contenus et des grades ainsi que la régularisation de tous les statuts précaires. Ils demandent aussi la fin de toutes les lenteurs dans la production des actes administratifs des enseignants, l’apurement de tout le passif lié à la formation des enseignants et le respect de tous les accords signés. Thiey cette école sénégalaise…

Ndèye Fatou Kébé