L’émouvant témoignage de Faly SECK sur son « frère » Amadou Bécaye DIOP « Un grand héros nous a quittés, un homme d’une bonté remarquable et d’une générosité sans commune mesure. C’est une perte qui marquera profondément à jamais l’histoire du WALO », a témoigné, hier, Faly SECK, le président de l'Alliance démocratique pour l'Émergence de la Vallée (ADEV). « Un grand acteur de l’éducation dont l’action positive était perceptible à travers tout le pays », a-t-il noté.



Rédigé par leral.net le Mardi 15 Décembre 2020 à 22:47 | | 0 commentaire(s)|

« Un jour, il avait déclaré devant une forte assistance et dans sa commune que si le stade de Ross-Béthio a été réalisé, c’est grâce à ma modeste personne. Ce fait m’a fortement marqué. C’est l’expression achevée de la générosité et sens du partage », a-t-il ajouté, en marge d’une cérémonie d’hommages à l’édile décédé.



« Amadou Bécaye DIOP a été l’acteur de mon entrée dans la politique. Il avait œuvré pour que toutes les forces vives de la localité qu’elles soient ici ou dans la diaspora, accompagnent le président Macky SALL au bénéfice de la Commune de Ross-Béthio », a-t-il ajouté.



« En bon croyant, Bécaye avait aussi permis à beaucoup de fidèles de faire le pèlerinage à la Mecque et la ziarra à Fez. Elles sont nombreuses les moquées du WALO a avoir bénéficié de sa magnanimité », révèle le Dage du ministère des collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire.



« Il laisse un grand vide à Ross-Béthio », conclut le responsable de l’Alliance pour la République (APR) d’une voix empreinte d’émotion.

