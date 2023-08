L’emprunt obligataire de 120 milliards FCFA de l’Etat du Sénégal clôturé avec succès par anticipation le mercredi 9 août 2023.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Août 2023 à 15:45 | | 0 commentaire(s)|

La SGI INVICTUS CAPITAL & FINANCE prend de la voilure et s’impose dorénavant comment un acteur majeur du marché financier sénégalais et sous régional. Elle vient d’annoncer avoir réalisé, avec succès, la structuration et le placement de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne de l’Etat du Sénégal par émission simultanée dénommée « Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028 » ; « Etat du Sénégal 6,30% 2023-2030 » ; « Etat du Sénégal 6,50% 2023-2033 » sur le Marché Financier Régional de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, sur la période de 03 au 09 août 2023.



Arrangeur et chef de file de l’opération, Invictus Capital &Finance vient de blinder les coffres du trésor du Sénégal d’un montant de cent trente-huit milliards cent soixante-deux millions neuf cent soixante mille (138.162.960.000) FCFA. Une opération sursouscrite qui dénote de la confiance des investisseurs sur la qualité de signature de l’Etat du Sénégal.



Pour rappel, à travers cette émission, le gouvernement entend financer des investissements prévus au budget de l’État au titre de l’année 2023.



Le montant global de l’opération était reparti en trois tranches A, B et C dénommés respectivement : « Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028 » portant émission de 5 000 000 obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA, « Etat du Sénégal 6,30% 2023-2030 » portant émission de 4 000 000 obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA et « Etat du Sénégal 6,50% 2023-2033 » portant émission de 3 000 000 obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA.



La date de jouissance sera fixée dans les trois jours ouvrés suivant la clôture de l’opération.



Quant aux intérêts, ils seront payés semestriellement, six mois à compter de la date de jouissance des titres ou le jour ouvré suivant, si ce jour n’est pas un jour ouvré.



Le remboursement des obligations de la tranche A se fera par amortissement constant semestriel avec un différé de 12 mois. Celui des obligations des tranches B et C se fera par amortissement constant semestriel avec un différé de 24 mois. Selon l’émetteur, l'amortissement des obligations se fera sur le nombre de titres.

Oumar Nourou









Source : L’emprunt obligataire par appel public à l’épargne (APE) sur le marché financier régional de l’UEMOA d’un montant de 120 milliards FCFA lancé officiellement le jeudi 3 août 2023 par l’Etat du Sénégal, à travers la Direction Générale de la Comptabilité Publique et du Trésor, a été clôturé par anticipation le mercredi 9 août 2023 a appris Le Journal de l’économie sénégalaise (LEJECOS).Source : https://www.lejecos.com/L-emprunt-obligataire-de-1...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook