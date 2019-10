L’enfant torturé : La tortionnaire de belle-mère sera déférée demain

L’histoire de l’enfant torturé par sa belle-mère n’a pas encore livré tous ses secrets. La femme du père de l’enfant, déclarée en fuite, a été entendue par la police de Mbour. Ainsi, il a été annoncé même que la tortionnaire, après l’enquête de la Police sera déférée demain mercredi.



N’empêche, le père de l’enfant a lancé un cri de cœur pour dénoncer certaines pratiques ridicules. Ainsi, il a précisé que sa femme, en état de grossesse, n’avait pas fui. Sur son autorisation, elle a été chez ses parents à Saint Louis, juste pour se reposer.



Après la plainte, elle a instruit à sa femme de replier pour répondre à la convocation. D’après une source, demain sera une journée fatidique pour la « tortionnaire ».



A retenir que les faits se sont déroulés il y a de cela une semaine. Agé de 5 ans, M. D. était venu passer les vacances à Mbour, chez son père.



Après quelques mois, il est rentré chez lui, à Keur-Massar, le bras cassé et le corps rempli de cicatrices.



Selon une source proche de la famille, le père de l'enfant et la belle-mère "voulaient étouffer l'affaire". Il informe qu'"ils ont demandé à M. D. de dire qu'il est tombé dans les toilettes et s'est cassé le bras. Mais, une fois à la maison, il a dit la vérité. Les nombreux cicatrices sur son corps ont alerté sa mère.".

