L'engagement sans faille d'Amadou BA et Mass Thiam pour un Dakar propre après les manifestations Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2023 à 16:38 | | 0 commentaire(s)| Après Diameguene, Pikine et Sicap Mbao, c'est maintenant au tour des Parcelles Assainies de bénéficier de l'opération de remise à niveau de la ville de Dakar. Selon Mass Thiam, directeur général de la SONAGED, plus de mille agents et 800 jeunes ont été mobilisés pour mener à bien cette opération. Présent lors de cet événement, le Premier Ministre Amadou BA a félicité la SONAGED et le Ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow pour le travail colossal accompli. Il a également souligné la puissance notre État malgré la situation actuelle du pays.





