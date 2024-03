L’état toujours sans réagir : L’Intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal encore en grève

Cette nouvelle a été annoncée hier soulignant que « sans aucune réaction de la part du gouvernement après l'exécution de la grève de 96 heures qui prend fin ce vendredi 08 mars 2024, les travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal manifestent leur détermination à continuer la lutte »



L'intersyndicale tout en réaffirmant son attachement à la paix et à la stabilité sociales, dénonce vigoureusement cette passivité doublée d'un mutisme de nos partenaires du gouvernement, qui ne font qu'amplifier la crise.



Même si elle renouvelle également son invitation au gouvernement de diligenter le processus de règlement de la crise, malgré le remaniement ministériel survenu ce jour, et décrète un nouveau mot d'ordre de grève pour de 96 heures



Mardi 12, Mercredi 13, Jeudi 14 et Vendredi 15 mars 2024 sur l'étendue du territoire national.



Enfin, elle demande aux travailleurs le port du brassard rouge le lundi 18 mars 2024 et un débrayage à partir de 10 heures.