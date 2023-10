L’ex-directeur des Grands Trains du Sénégal (GTS-SA) Samba Ndiaye malgré son limogeage a confirmé sa candidature

Malgré son récent limogeage, l’ex-directeur des Grands Trains du Sénégal (GTS-SA),Samba Ndiaye, a réaffirmé hier sa détermination à se présenter à la prochaine élection présidentielle, Cette situation rappelle étrangement celle de Mame Boye Diao, ancien directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (CDP), qui a également été limogé peu de temps après avoir annoncé sa candidature. L'ex patron des grands trais du Sénégal a expliqué les raisons qui l’ont poussé à se lancer dans la course à la présidence, l’ancien maire de Ndoffane a déclaré qu’il avait le profil idéal pour le poste. « J’ai une vision, une expérience, une capacité d’expression, une expertise qui m’ont amené à penser, en tant que leader d’un parti politique, à aller à la conquête du pouvoir », a déclaré Samba Ndiaye. Il ajoute : « En tant que citoyen d’un pays démocratique, j’ai officiellement déposé ma candidature. Mon objectif, avec mes partisans, c’est de remporter l’élection en 2024 et de servir le Sénégal. » Samba Ndiaye a également déclaré qu’il assumait pleinement sa candidature et qu’il était prêt à en assumer toutes les conséquences. « J’ai de l’expérience et de la crédibilité. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne devrais pas être candidat », a conclu l’ex-directeur des Grands Trains du Sénégal.