L’histoire du Sénégal : de la colonisation au Duo Diomaye Faye-Sonko

• Les débuts du *Sénégal sous domination coloniale* française : de l'établissement des comptoirs commerciaux au contrôle du territoire.



• Les grandes figures et événements marquants de la **lutte pour l'indépendance**.





• La proclamation de l'**indépendance en 1960** et les défis économiques, sociaux et politiques auxquels le pays a été confronté dans les décennies qui ont suivi.



• L'évolution de la **démocratie sénégalaise**, avec les présidences successives, et le rôle unique du Sénégal dans la région de l'Afrique de l'Ouest.





• Enfin, nous aborderons la situation politique actuelle, marquée par l'ascension de figures importantes comme *Ousmane Sonko* et **Bassirou Diomaye Faye**, et les enjeux qui façonnent le futur du pays.



📖 *Une plongée au cœur de l'histoire* : Cette vidéo est une excellente occasion de comprendre comment le Sénégal a su se forger une identité forte et jouer un rôle clé sur la scène africaine, tout en affrontant des défis complexes, du colonialisme à la modernité.