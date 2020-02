L’homme mordu par le lion à Hann balance : « les travailleurs du parc vendent des poils de lion » Abdoulaye Wade, l'éco-guide qui a été mordu par un lion au parc de Hann, balance. Dans une vidéo publiée par Rewmi quotidien, il révèle qu’il existe une mafia autour de la vente de poils de lion au parc zoologique de Hann. « On n'est pas sans savoir que tout travailleur du parc zoologique de Hann a déjà eu à vendre des poils de lion. Peu importe le zoo où vous irez, vous verrez toujours la personne qui s'occupe des lions avoir par devers lui ces poils et le but c'est de les revendre. J'ai eu à le faire et c'est normal parce que les gens en ont besoin », dit-il. Déplorant n’avoir pas été secouru quand il a attaqué par le lion, par des gens qui filmaient la scène, il poursuit. « Que la vente des poils des lions soit interdite ou non, moi je le fais parce que j'ai vu des gens le faire avant moi. Et, je ne saurais dire si c'est normal ou pas, mais j'ai vu des gens le faire et je le fais ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Février 2020 à 10:50 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos