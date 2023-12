L’incendie du marché de Boucotte a fait perdre à 1,5 milliard

L’incendie survenu mardi au marché Saint Maur de Ziguinchor, communément appelé marché Boucotte, a entraîné des dégâts matériels et financiers évalués provisoirement à 1, 5 milliard de francs CFA, a révélé, mercredi, le secrétaire général dudit marché, Serigne Kassé. « Le bilan est lourd. Nous avons subi des pertes qui sont estimées provisoirement à 1,5 milliard de francs CFA pour près de 200 commerçants impactés », a-t-il précisé lors d’un point de presse.



D'aprés L'As, cet incendie a ravagé des magasins et installations commerciales érigés sur une emprise de 4 000 mètres carrés. Serigne Kassé a fait savoir qu’une réunion de crise entre les responsables du marché de Boucotte et la mairie de Ziguinchor s’est tenue ce mardi, jour où s’était déclaré l’incendie. Cette rencontre a permis de tomber d’accord sur la destruction des cantines qui obstruent les voies d’accès, la création des conditions d’un accès en permanence aux bouches d’incendie et le relogement des commerçants impactés par l’incendie, a-t-il ajouté.