CMU : L’ingénieur Mohammed Mahi Sy présente le Système d’Information de Gestion Intégré de la Couverture Maladie Universelle (SIGICMU)

Jeudi 25 Janvier 2018

Mbour-L’Agence de la CMU est en train de mettre en place le Système d’Information de Gestion Intégré de la Couverture Maladie Universelle (SIGICMU) pour des conditions optimales de performances dans le cadre du Plan Stratégique de Développement de la Couverture Maladie Universelle. D’ailleurs, les acteurs de la CMU étaient en atelier de partage de deux jours à Saly sur les enjeux et orientations de la CMU.



« Ce système de dimension nationale véritable outil de pilotage et d’aide à décision, permettra de par son module d’identification biométrique (SIBIO) et de par son entrepôt de données (Datawharehouse), à court terme, d’avoir un outil de ciblage des bénéficiaires de la politique de gratuités des soins, et à long terme, de rendre opérationnel le guichet unique de l’assurance maladie au niveau de l’offre », explique Mouhammed Mahi Sy, le Coordonnateur de la Cellule des Services Informatiques de l'agence de la CMU. C’était ce matin en marge de l’atelier de partage avec les journalistes à Saly sur les enjeux et orientations de la CMU.



A long terme, la mise en place le Système d’Information de Gestion Intégré de la Couverture Maladie Universelle (SIGICMU) va être aussi une source de financements innovants.



« Le déploiement du SIGICMU dans tous les points de prestations (Poste de santé, centre de santé, établissements publics de santé, pharmacies, cliniques privées, Mutuelles de santé IPM et imputation budgétaire,…) va permettre à l’agence de la CMU de disposer d’un dispositif générateur de revenus permettant de contribuer au financement de la CMU. En outre le financement participatif (crowdfunding), pourra être réalisé via le Centre de Traitement Monétique (CTM) qui est une plateforme internet et mobile permettant à un ensemble de contributeurs (particuliers, diaspora, RSE des entreprises, ONG etc..) de choisir de financer directement et de manière traçable des projets de la CMU ».



Pour une meilleure proximité avec les bénéficiaires, « SunuCMU est une application mobile qui permet une gestion personnalisée du dossier de l’assuré maladie en lui apportant une information personnalisée sur sa couverture et une géolocalisation des points de prestation et structures d’assurance maladie ainsi qu’un moyen de paiement électronique », ajoute Mouhammed Mahi Sy.



Pour l’amélioration du processus de traitement des factures, la mise à disposition d’un système intégré de traitement de factures (SITFAC) permet de garantir l’effectivité des prestations et la lutte contre la fraude et de raccourcir les délais de traitement des factures.



Enfin, pour un meilleur suivi des bénéficiaires et des mutuelles de santé, le Système de Gestion de l’Assurance Maladie (GESMUT/ GESTAM) « offre un certain nombre de fonctionnalités permettant une bonne gestion administrative comptable et financière des mutuelles santé, des IPM et de l’imputation budgétaire et permet de mettre à jour l’entrepôt de données de l’assurance maladie ».



C’est pourquoi, le déploiement du SIGICMU se fera de façon modulaire et dans le temps afin de permettre une bonne conduite du changement et une appropriation par tous les sénégalais.



