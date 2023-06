L'islam condamne les actes de saccage, pillage et vol lors des manifestations : la colère ne justifie pas le vol des biens d'autrui (El Cheikh ) Extrait d’un sermon de Seydi Mouhamed El Cheikh, ce message sur la responsabilité du musulman en cette période de crise du Sénégal au plus que d’actualité. Car emportés par une colère, une précarité ou tout simplement un banditisme, le saccage, le pillage, le vol des biens d’autrui s’érigent en règle durant les manifestations. Des pratiques contraires à la religion et que l’Islam condamne…

