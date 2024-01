L’opposition face à un dilemme : Tiraillement autour d’un choix entre Diomaye Faye, Cheikh Tidiane Dièye et Habib Sy Ousmane Sonko a réussi son coup en faisant passer ses alternatives. Bassirou Diomaye Faye, Cheikh Tidiane Dièye et Habib Sy ont échappé au filtre du parrainage et juridique. Mais trois candidats du même camp pour le même fauteuil, cela peut être un risque énorme de disperser les voix, et donc, de faire l’affaire des autres. C’est pourquoi, l’heure est au choix définitif, nous informe "emedia.sn".

Une autre manche pas aussi simple qu’on le pense. Parce qu’en apparence, tout est parfait. Les violons sont accordés. Le choix d'Ousmane Sonko est une religion. En principe et sur l’ensemble du schéma, c’est vrai.



Mais selon nos confrères, en coulisses, c’est plus compliqué que cela. En effet, de sources concordantes, Ousmane Sonko n’a pas encore officialisé son cheval. Et devant cette attente, les ambitions se signalent.



Nombre de membres de l’ex-Pastef votent Bassirou Diomaye Faye et n’entendent pour rien au monde lâcher du lest. Parce que justement, cette unanimité ambiante autour du candidat-prisonnier, est mise à rude épreuve par d’autres qui préfèreraient Cheikh Tidiane Dièye.



Et il se susurre que Habib Sy, n’est pas disposé à retirer sa candidature. La réunion des Leaders et alliés du candidat Ousmane Sonko (Lacos), tenue dimanche, chez Habib Sy, a été houleuse, rapportent les mêmes sources. Les débats ont tourné autour du choix définitif entre les trois.















