L’opposition se réjouit du réquisitoire du procureur Lansana Diaby et demande la libération de ‘’Khaf’’

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Juillet 2018

La position prise par le procureur général de demander la libération de Khalifa Sall, est saluée par le Front national de résistance. En conférence de presse hier, Mamadou Lamine Diallo et Cie ont abordé cette question.



Et c’est pour se réjouir de cette position. « Nous nous réjouissons de la décision prise par le Procureur général Lansana DIABY. Ce réquisitoire va dans le sens de l’apaisement. Nous demandons sa libération immédiate dès aujourd’hui », a signalé Mamadou Lamine Diallo.



« Dès lors qu’il y a eu cette décision de la CEDEAO, tout le monde s’attendait à cela », a également attesté le patron du Psd/Jantbi Mamour Cissé.



Sous ce rapport, le Front de résistance demande la libération de Khalifa SALL. « Le plus tôt serait le mieux », ajoute M. Cissé.









Walfquotidien

