LA COALITION MPR LES SERVITEURS: une gestion parlementaire répondant réellement aux attentes des Sénégalais

Le MPR est le seul parti de la coalition qui comprend également 3 mouvements :

Le mouvement les serviteurs de Pape Djibril Fall



Le mouvement Taxawu Liguey Kat yi de Khadim Sylla et



Le mouvement Diourbel d’abord de Pape Thiam.



La coalition MPR Les serviteurs dont toutes les démarches sont bâties sur le socle des valeurs que sont la discipline, l’éthique, le travail, ambitionne de gagner les prochaines élections législatives, pour participer directement à la gestion des affaires du Sénégal et se mettre ainsi dans une posture lui permettant de proposer aux Sénégalais un programme pour changer la direction du pays.



C’est à travers un dispositif opérationnel, pour entre autres, faire la promotion du don de soi, arrêter l’achat des consciences, stopper à tout prix la corruption.



C’est pourquoi le MPR et sa coalition vont se battre pour que ces valeurs permettent l’émergence d’un Sénégal démocratique, stable et l’éradication des maux qui gangrènent notre société. Avec la coalition MPR les Serviteurs une lutte acharnée sera menée contre l’indiscipline, la perte des valeurs, la corruption, l’insécurité. Il s’y ajoute la promotion de l’égalité des chances dès les premiers pas, pour rompre la chaîne de reproduction de la pauvreté.



Le combat pour la souveraineté de notre pays, pour préserver ses ressources et favoriser entrepreneuriat national est aussi une pièce angulaire du programme.







Le MPR tête de pont de cette coalition, est un parti politique dirigé par M.Hamidou Thiaw qui est un entrepreneur sénégalais, propriétaire de plusieurs sociétés. C’est plus un homme d’actions qu’un homme des médias. Crédité d’une solide expérience construite à la suite d’un séjour de 7 ans en France et 7 ans aux Etats-Unis, Hamidou Thiaw qui est né et a grandi au Sénégal, a commencé très tôt à participer au développement de son pays, à travers des actes à la base et d’un accompagnement soutenu et multiforme aux populations, notamment les plus vulnérables.



Après l’obtention de son Baccalauréat S1, de sa formation d’ingénieur et l’obtention de MBA en Finance, Hamidou Thiaw est Analyste Financière Banque Mondiale aux Etats Unies, Pricing Analyst à Gategourmet aux Etats-Unis, Business Analyst à Asurion (Etats-Unis) Directeur Général à 3M Technologie à Dakar.



Il s’est lancé en 2021 dans la politique et le MPR a participé aux élections locales de 2022 dans 3 communes et il est arrivé en seconde position dans deux de ces trois communes.



MPR est un parti qui croit à une politique de développement, à une politique sociale permettant de trouver des solutions durables aux problèmes des Sénégalais.



Nous pensons qu'il est temps que les Sénégalais du secteur privé puissent participer activement à la gestion de ce pays. Nous invitons tous les Sénégalais peu importe leurs origines, peu importe leurs classes sociales, à venir nous rejoindre dans ce combat, dans la discipline l'éthique et le travail.



Il est temps que la jeunesse du pays ouvre les yeux, pour ne pas rater le train de l’histoire qui sifflera le 31 juillet 2022. Cette jeunesse a une belle carte maîtresse à jouer qui devrait servir de boussole et orienter le pays vers les chantiers de l’émergence



Sénégalaises, Sénégalais, jeunesse du pays, votez massivement la liste de la coalition MPR les Serviteurs le 31 juillet 2022 et imprimez ainsi une nouvelle page dans l’histoire du Sénégal