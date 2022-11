LDC: Carton pleine du Bayern de Sadio Mané, Pape Gueye et Bamba Dieng éliminés... La 6e et dernière journée des phases de poules de la C1 a vécu pour les poules À,B,C et D, ce mardi soir.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Novembre 2022 à 04:58 | | 0 commentaire(s)|

Dans le groupe A, le Bayern Munich de Sadio Mané s’est offert un carton plein en comptabilisant 18 points sur 18 possibles en faveur de sa victoire (2-0) devant l’Inter de Milan. Les bavarois déjà qualifiés et assurés de finir premiers avant le coup d’envoi, ont envoyé un signal fort à l’Europe du football. Dans l’autre match du groupe sans véritable enjeu, le FC Barcelone a disposé (4-2) de Viktoria Plzen.



Les catalans sont relégués en Europa League pour la deuxième année de suite.





Déjà éliminé de la C1, l'Atlético Madrid qui luttait pour une place en Europa League a sombré (2-1) sur la pelouse du FC Porto. Les Espagnols sont éliminés de toutes compétitions Européennes.



Dans l’autre match de ce groupe B, Bruges a partagé les points avec Leverkusen ce qui prive aux Belges la première place du groupe au profit du FC Porto.



Dans le groupe A, Liverpool a infligé aux Napolitains sa première défaite de la saison (2-0), insuffisant pour les Reds qui avaient besoin de deux buts de plus pour finir devant les Italiens.



L'Ajax n’a laissé aucune chance aux Rangers (1-3). Les hollandais terminent 3e du groupe A et sont reversés en Europa League.



La poule A est restée sans doute la plus indécise de cette édition de C1.



Marseille qui un temps cru tenir sa qualification en ouvrant le score juste avant la pause face à Tottenham (1-0, 45+4), s’est fait renverser par les anglais sur des réalisations de Lenglet (1-1, 54e) et Hojbjerg (1-2, 90+5). Un résultat qui élimine les Phocéens de toutes les campagnes européennes.



Dans l’autre rencontre, Frankfurt a battu (1-2) le sporting sur sa pelouse. Les portugais se consoleront de la 3e place synonyme de C3 grâce au but encaissé par l’OM sur le fil.

Mr Ndao B Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook