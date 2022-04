LE MYTHIQUE STADIUM MARIUS NDIAYE MENACE RUINE

De l’extérieur, ce vieux bâtiment ne donne pas envie d’y entrer. De l’intérieur, impossible de se sentir dans le meilleur endroit pour assister à un match de basketball. Les raisons : le mythique stadium Marius Ndiaye est dans un état de délabrement très inquiétant. Des matchs sont interrompus pour défaut de projecteurs ou pour une panne de tableau magnétique. Les maux sont nombreux et les conditions n’y sont pas pour jouer au basketball à Marius Ndiaye.



Beaucoup de joueurs, techniciens et dirigeants, se sont plaints de la situation de leur cadre de travail. Ce, depuis plus de deux saisons, mais jusqu’ici aucune réaction de la part de l’autorité en charge du sport, qui a annoncé la réfection de l’édifice à plusieurs reprises, mais en vain. « Nous sommes en train de faire de notre mieux pour remettre le stade à niveau, pour qu’on puisse y finir la saison tranquillement. Vous aurez constaté qu’on a fait un travail sur les cerceaux (Mousse de protection, Ndlr), l’entretien du stade, surtout les toilettes qui étaient inutilisables. Sur promesse du directeur des Infrastructures sportives (Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, Ndlr), les projecteurs seront réparés. En gros, d’ici le week-end prochain, il y aura des améliorations pour qu’on puisse y jouer le restant de la saison », a confié le président de la Fédération sénégalaise de basketball (Fsb), Me Babacar Ndiaye.



Le stadium Marius Ndiaye sera réfectionné



L’annonce date d’il y a plus d’un an. En effet, en marge de la finale de la Coupe du Sénégal 2021, qu’il a présidée en octobre dernier, le ministre des Sports, Matar Bâ évoquait la réfection de Marius Ndiaye qui, selon lui, est « l’une des priorités » de son département. Le coût annoncé pour rénover l’infrastructure est de 358 millions FCfa. Le monde du basketball attend ce moment avec impatience.



« Le ministre a annoncé le lancement des travaux dans une télé de la place, et ça, c’est une bonne nouvelle pour le monde du basket. Selon mes informations, le marché sera lancé au courant de cette année. Les travaux vont démarrer bientôt et ce problème sera derrière nous. A notre niveau, on fera tout pour qu’on puisse finir la saison en beauté », a garanti le patron de la balle orange du Sénégal.



Espérer que la satisfaction vienne de la sélection nationale



L’Égypte sera l’hôte de la troisième fenêtre des Éliminatoires Zone Afrique de la Coupe du Monde Fiba 2023, pour la poule C, composée de la République démocratique du Congo, de l’Égypte, du Kenya et du Sénégal. Les Lions de la Téranga n’ont besoin qu’une victoire pour se qualifier au second tour, mais les dirigeants voient mieux. « Toutes les fenêtres sont importantes. Celle qui va se tenir en Égypte (du 1er au 3 juillet 2023, Ndlr), c’est pour nous qualifier au deuxième tour. Notre objectif, c’est de gagner les trois matchs au Caire puisqu’on aura le groupe au complet, ainsi que le sélectionneur national et son adjoint. Ça nous permettra de maximiser nos chances et d’être plus en confiance pour les prochaines fenêtres. Mais les joutes les plus décisives, sont celles d’août et de février. Parce qu’au deuxième tour (play-offs), il y aura deux poules de six équipes. Et là, il y aura beaucoup plus d’adversité. Donc, on aura besoin d’avoir notre groupe au complet, Boniface Ndong et son staff », rassure le président de la Fédération sénégalaise de basketball.



« Nous voulons accueillir la dernière fenêtre pour bénéficier du soutien du public »



Après l’Égypte du 1er au 3 juillet, ce sera finalement au tour de la Tunisie d’accueillir la manche aller des play-offs, qui vont regrouper les 12 meilleurs du premier tour, pour déterminer les cinq représentants de l’Afrique à la Coupe du Monde Fiba 2023, qui sera coorganisé par l’Indonésie, le Japon et les Philippines. Le Sénégal était intéressé par la fenêtre du mois d’août, mais c’est finalement la Tunisie qui va l’accueillir. « Nous voulons accueillir la dernière fenêtre, prévue au mois de février. Devant notre public, l’impossible devient possible. On est en train d’étudier la possibilité d’accueillir cette fenêtre pour maximiser nos chances d’aller au Mondial », promet Me Babacar Ndiaye.















Emedia