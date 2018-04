LIVE procès Barthélémy Dias: Le ministère public requiert une condamnation de 02 ans pour Barthélémy Dias" Le procès maire Mermoz Sacré Cœur, Barthélémy Dias se tient au moment où ces lignes sont écrites, au Tribunal des flagrants délits de Dakar. Il est jugé pour outrage à magistrat et appel à l'insurrection suite aux propos qu'il a tenus après le verdict du jugement du maire de Dakar. Revivez l’audience minute par minute sur leral.net.

12h 20 : Le juge recadre: Me El Hadji Diouf votre client a déjà répondu à ces questions.

12h 16 : Barthélemy Dias devant la barre pour répondre aux questions de son avocat Me El Hadji Diouf.

Me El Hadji Diouf : Nous devons donner des cours de Français à certains. Si faire reculer ou renverser un régime y a une différence. Parce que le Pv a dit que vous avez appelé à renverser un régime.

Barthélémy Dias : J'ai pas dit ça. Nous sommes plus compétents et dévoués à balayer ce régime en place. Je n'ai pas les moyens de faire face aux forces de l'ordre. Mais je vais mettre en place un mouvement " Khalifa Sall ne prison tout le monde est en prison".

Me El Hadji Diouf: Prenez vous le contre pied du juge Hamidou Deme et le juge Teliko. Ou vous êtes vous d'accord

Barthélemy Dias: le juge Deme a accepté de sacrifier sa carrière à cause d'une magistrature qui a démissionné. Je suis le porte-voix des sans voix. Je suis prêt à vendre ma liberté pour le peuple.



11h 58 : Barthélemy Dias répond : J'ai essayé de créer un électrochoc dans la tête de certains juges

11h 57 : Me El Hadji Diouf intervient : "cette justice injustice, cette justice lâche cette justice commandité inhumain. Est ce que vous n'êtes pas en train de crédibiliser la justice M. Dias ?" et fait rire le président du Tribunal

11h 55 : Barthélémy : "J'ai pas insulté quoi que ce soit. Mais le français dit si vous avez votre chien et que vous voulez vous débarrasser de lui vous l'accusez de la rage. J’aurais aimé que le procureur de la République Serigne Bassirou Gueye soit là. Je parle de cette magistrature très haute. Vous voulez me condamner j'ai dit autrement tout ce que le magistrat Dème a dit".



11h 50 : Le procureur attaque : je me suis me suis senti offensé moi même par vos propos. En tout cas moi.

Barthélemy Dias réplique : Moustapha Cisse Lo avait déclaré que tous les magistrats sont des corrompus. Où était le procureur ? Nous avons longtemps lutté pour cette démocratie. Le « Coumba am nday coumba amoul ndaye dafa doy si Sénégal ». 11h 40 : Quand je sortirai d'ici, je vais mettre en place un mouvement khalifa en prison tout le monde en prison.

Barthélémy Dias poursuit : Je suis à l'origine de l'ambition politique de Khalifa Sall. Donc je ne pourrais pas être en liberté et le laisser là-bas tout seul. Quand je sortirais de la prison... Nous n'avons pas les moyens de faire face aux forces armées du Sénégal. Personne ne s'est réjoui de la décision du juge et si vous devez me condamner pour mes propos, vous devez aussi condamner tout le Sénégal. Parce que de près ou de loin, tous les Sénégalais ont fustigé le verdict



11h 28 : Barthélémy Dias s'exclame : "Je ne veux pas rentrer à la maison"

Barthélemy Dias: je remercie tout le monde. Je ne souhaite pas rentrer à la maison. Et j'ai pas envie de rentrer à la maison. Mon frère que j'ai rejoint en prison est détenu là-bas. Je peux vous donner les éléments qui prouvent que le procès de Khalifa Sall n'a pas été équitable. Si certains ont été choqués par mes propos, je m'en excuse. Je souhaite dire que sur la constitution, que je n'ai jamais insulté un magistrat. J'ai parlé d'une certaine magistrature, d'une très haute magistrature. Pour faire des règlements de compte politiques.



Il y a plus de 2000 détenus a Rebeuss qui sont renvoyés chaque jour à cause de moi. Je refuse de me taire. Le verdict rendu par le juge Malick Lamotte sur l'affaire Khalifa Sall est injuste. Je parlais au sens figuré. La Constitution me permet. Je n'ai pas cité des magistrats, mais des comportements. Khalifa Sall ne mérite pas ça. Le peuple Sénégal ne mérite pas ça. A ce titre je préfère me torde de ma liberté pour combattre cette injustice.



11h 20 : Reprise de l'audience et première victoire des avocats de la défense, car le tribunal a décidé de joindre leurs exceptions dans le fond du dossier​.

Reprise de l’audience. Le Président du Tribunal annonce qu’il joint les exceptions soulevées par la défense au fond en application de l’article 146 du code de procédure pénale.



C’est Barthelemy qui est actuellement devant la barre pour s’expliquer sur les faits qui lui sont reprochés. « J’ai été injustement maintenu en prison car c’est une décision de justice injuste contre Khalifa Sall qui m’a conduit injustement devant cette barre. Et je suis prêt à rester avec lui en prison », a-t-il souligné d’emblée.



Selon le maire de Mermoz Sacré Cœur qui n’a pas fait dans la langue de bois, en tant homme politique c’est la Constitution qui lui confère le droit de commenter par écrit, image ou par oral la décision « injuste » contre son « ami et frère Khalifa Sall qui a été victime de cabale politique ».



« J’ai pas appris la langue française à l’école et le wolof n’est pas ma langue maternelle. Pour dire que mes propos ont été mal compris car c’est le mot prostitution qui a choqué les gens. Et en le prononçant j’ai exprimé mon sentiment de dégout et de ras-le bol contre cette haute magistrature instrumentalisée par l’exécutif. Comme ceux qui étaient dans la salle l’avait fait en pleurant ou en s’évanouissent lorsque le juge a prononcé ce verdict inique. Et non pour insulter ou jeter du discrédit sur les magistrats ! Dans ce pays tout le monde va en prison, les policiers, les députés entre autres sauf les magistrats. Et je dis dans cette haute magistrature intouchable que je respecte beaucoup, il y’a des brebis galeuses qui ont trahi leur serment en refusant de rendre la justice au nom du peuple sénégalais», a-t-il asséné.

10h 13mn : l'audience est suspendue le temps par le juge. On attend le délibéré sur les exceptions.



09h 55 mn : Pour le représentant du ministère public les exceptions soulevées par la défense sont mal fondées en ce sens Barthélemy Diass est poursuivi pour les propos "discourtois" qu'il a tenu dans le tribunal en réaction au verdict du maire de Dakar Khalifa Sall vendredi dernier. Et c'est le tribunal des flagrants délits qui est compétent pour le juger. Donc le règlement NUméro 5 de l'Uemoa n'a pas été violé.



Sur ce Me Alioune Cissé a souligné que leur client devrait être jugé dans ce cas pour trouble à l'audience par la même composition qui avait jugé Khalifa Sall pour trouble à l'audience. Et non en audience des flagrants délits.



09h 45 mn : Mes Alioune Cissé et El Mamadou Ndiaye ont soulevé une exception tirée de la violation du règlement Numéro 5 de l'Uemoa. D'après les robes noires, l'officier de police judiciaire avait refusé de leur notifié la nature des infractions pour lesquelles leur client était poursuivi au cours de son audition. " Nous ne sommes pas là pour le prolongement du procès de Khalifa Sall. Le procès-verbal d'enquête préliminaire doit être déclaré nul toute suite nul", martèle Me el Mamadou Ndiaye.



09h 35 mn : Me Khouraichi Ba prend la parole pour soulever une exception de nullité de la procédure tirée de l'article 198 du code de procédure pénale in fine. Selon la robe noire c'est le directeur de publication de Dakar-actu (Ndrl, Srrigne Diagne) qui est l'auteur principal du délit d’outrage à magistrat qui est reproché à son client. Ce dernier ne peut être poursuivi que pour complicité.



9h 24mn : le maire Barthélemy Dias, tout de Blanc vêtu dans un boubou caftan a rejoint la barre. Après que le juge a décliné les infractions d’outrage à magistrat et appel à l'insurrection sur pour lesquelles il est poursuivi, le prévenu de dire : "Je ne reconnais pas les faits. Je suis devant cette barre pour des raisons purement politiques"

Suite à ces deux phrases qu'il a lancées, Barthelemy a quitté le prétoire pour s'assoir sur son siège.

9 h 05 : Le président de la séance ses assesseurs et le représentant du ministère public viennent d'entrer dans la salle.



9h00 mn: La salle d’audience pleine.



Les partisans du maire de Mermoz / Sacré-Cœur, Barthélemy Dias ont déjà rempli la salle 1 du tribunal de Grande instance de Dakar. Plusieurs leaders de l'opposition ont également effectué le déplacement pour lui témoigner de leur soutien. Il y a entre autres le député Cheikh Bamba Dièye, le maire de Grand-Yoff Madiop Diop, le président du mouvement Agir, Thierno Bocoum, le président du Grand parti, Malick Gackou et Idrissa Diallo. Ces derniers sont installés sur les sièges de la deuxième rangée réservée d'habitude aux journalistes et avocats.



8H 00mn: Un important dispositif a été installé à l’intérieur comme à l’extérieur du tribunal, pour parer à d’éventuelles velléités de troubles à l’ordre public.



