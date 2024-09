LOUGA : La 39e édition de la journée du CILS, un événement clé dans la lutte contre la désertification

La ville de Louga accueille la 39e édition de la journée du Comité Inter-États de Lutte contre la Sécheresse au Sahel (CILS), un événement essentiel dans la lutte contre la désertification et la restauration des écosystèmes dégradés. Cette initiative de reboisement est cruciale pour améliorer la résilience des communautés locales face aux défis environnementaux croissants.



Sensibilisation et formation Des ateliers de sensibilisation sont organisés pour éduquer les participants sur les causes et les conséquences de la désertification. Ils apprennent également des techniques efficaces de reboisement pour maximiser l'impact de leurs actions.



Partenariats locaux Des collaborations avec des écoles, ONG, et entreprises locales sont mises en place pour augmenter la portée de l'événement. Ces partenariats permettent de mobiliser une participation plus large et d'engager activement les communautés locales.



Activités communautaires Les communautés locales jouent un rôle clé dans le choix des espèces d'arbres à planter et la planification des activités de reboisement, garantissant ainsi un impact durable et adapté aux besoins locaux.



Suivi et évaluation Un système de suivi est mis en place pour évaluer la croissance des arbres plantés et mesurer l'impact à long terme de cette initiative sur la lutte contre la désertification.



Infrastructures Une attention particulière est accordée à la préparation des zones de plantation et à l'entretien des jeunes plants après l'événement, assurant ainsi le succès des efforts de reboisement.



Ces stratégies visent non seulement à offrir un impact immédiat, mais aussi à soutenir des efforts continus pour la conservation des terres et la lutte contre la désertification.