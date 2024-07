La BOA Mali annonce une augmentation de 9,150 milliards de FCFA de son capital.

A travers cette décision, les responsables de la banque veulent se conformer à l’avis N° 001-01-2024 du 5 janvier 2024 du gouverneur de la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) fixant le capital social minimum des banques et établissements financiers de crédit dans les Etats membre de l’Union monétaire ouest africaine (UMOA).



Les actionnaires qui se réuniront au siège social de l’établissement bancaire passeront à la loupe cette augmentation de capital qui passera de 18,300 milliards FCFA à 27,450 milliards FCFA par incorporation au capital de la totalité des primes d’émission pour un montant de 5,917 milliards FCFA, de la totalité des réserves facultatives pour un montant de 1,518 milliard FCFA et d’une partie du report à nouveau pour un montant de 1,713 milliard FCFA.



La banque va ainsi procéder à l’émission de 9,150 millions d’actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 000 FCFA chacune, attribuées gratuitement aux actionnaires à raison d’une action nouvelle pour deux actions anciennes.



Selon la direction de BOA Mali, les actions nouvelles ainsi créées, seront assimilées aux actions anciennes et porteront jouissance à compter du premier janvier 2024.



Elle précise que les rompus éventuels seront achetés par le compte de liquidité pour contribuer à l’animation du marché des actions de la BOA Mali à la cote de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Il faut rappeler que la première cotation de la BOA Mali à la BRVM a eu lieu le 31 mai 2016.



L’augmentation de capital interviendra dès l’obtention de toutes les autorisations réglementaires. La direction de la BOA Mali estime par ailleurs qu’à la suite de l’augmentation de capital, le cours de bourse devra être réajusté et divisé par trois.

