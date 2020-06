La Brigade de Recherches de la gendarmerie fait tomber Baye Fall, le fournisseur de Cocaïne à Ngor En raison de cette coriace pandémie du coronavirus et des confinements qui s’en sont suivis, les routes de la drogue, notamment de la Colombie vers l’Europe, l'Afrique etc... sont quasiment à l’arrêt depuis des mois. L’arrêt des vols commerciaux et le ralentissement économique brutal ont sérieusement "entamé" les capacités de transport des trafiquants.



Il ne peut plus y avoir de transport par des "mules", ces passagers qui moyennant finance ingurgitent des sachets de drogue pour prendre l’avion. Le fret et donc les containers en partance vers les quatre coins du globe sont aujourd’hui rares. N'empêche, les dealers sont, aussi bizarre que cela puisse paraitre, toujours actifs. Ce qu'a compris nos limiers et pandores. Qui veillent au grain.

Dakarposte a appris de ses perspicaces réseaux de renseignements que les redoutés mais redoutables gendarmes de la Brigade de Recherches sise à un jet de pierre de l'avenue Faidherbe ont réussi, par on ne sait quelle alchimie, à arrêter le tristement célèbre trafiquant de drogue dure dénommé "Baye Fall". Le gars qui se nomme Faye à l'état civil, réputé fournisseur de cocaïne à Ngor, est tombé dans la nasse des pandores samedi 20 Juin vers 19 h.

Il nous revient qu'il est tombé chez lui au même titre que trois autres individus.

Tout ce beau monde a été surpris par les éléments de la BR dans la niche de "Baye Fall" en train de se la couler douce avec de la came.



"Il fallait voir Baye Fall qui tentait d'avaler des boulettes de cocaïne, qu'il détenait par devers lui, mais il sera sommé de tout cracher. Les gendarmes ont également trouvé sur les lieux du chanvre indien" nous souffle une source au parfum de cette arrestation.



Aux dernières nouvelles, le principal fournisseur de Baye Fall, un Nigérian du nom de Okey en cavale est activement recherché.



Affaire à suivre...



