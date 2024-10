La Côte d’Ivoire lève 141,794 milliards de FCFA sur le marché financier de l’UEMOA.

L’émetteur avait mis en adjudication la somme 145 milliards de FCFA. Au finish, les investisseurs lui ont proposé 145,794 milliards de FCFA de soumissions. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 100,55%.



Le montant des soumissions retenu est de 141,794 milliards de FCFA et celui rejeté 4 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d’absorption de 97,26%.



Les investisseurs dont les soumissions ont été retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 6,60% pour les bons de 91 jours, 7,00% pour ceux de 357 jours, 7,63% pour les obligations de 3 ans, 7,58% pour celles de 5 ans et 7,14% pour celles de 7 ans.



Le paiement des bons se fera le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 31 décembre 2024 pour ceux de 91 jours et au 23 septembre 2025 pour ceux de 357 jours. Concernant les intérêts, ils sont payables d’avance et précomptés sur la valeur nominale des bons.



L’émetteur promet aux investisseurs de rembourser le capital des obligations le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 2 octobre 2027 pour celles de 3 ans, au 2 octobre 2029 pour celles de 5 ans et 2 octobre 2031 pour celles de 7 ans. Quant au paiement des intérêts, il se fera annuellement selon le taux de 5,70% pour les obligations de 3 ans, 5,90% pour celles de 5 ans et 6,00% pour celles de 7 ans et ce, dès la fin de la première année.



Oumar Nourou

