La Côte d’Ivoire obtient 70,126 milliards de FCFA auprès des investisseurs du marché financier de l’UEMOA.

A cet effet, elle avait mis en adjudication un montant de 65,5 milliards de FCFA. Le montant total des soumissions s’élève à 72,126 milliards de FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 110,12%.



Le montant des soumissions retenu par l’émetteur se situe à 70,126 milliards de FCFA et celui rejeté à 2 milliards de FCFA. Ce qui correspond à un taux d’absorption de 97,23%.



L’émetteur compte rembourser les bons émis le premier jour ouvré suivant la date d’échéance fixée au 30 octobre 2024 pour les titres de 182 jours et au 30 avril 2025 pour ceux de 364 jours. Le paiement des intérêts se fera d’avance et précompté sur leur valeur nominale.



Pour ce qui est du remboursement du capital des obligations, l’émetteur entend le faire le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 24 avril 2027 pour les titres de 3 ans, au 2 mai 2029 pour ceux de 5 ans et au 2 mai 2034 pour ceux de 10 ans. Les intérêts seront payés annuellement sur la base du taux d'intérêt fixe annoncé de 5,70% pour les titres de 3 ans, 5,90% pour ceux de 5 ans et 0% pour ceux de 10 ans et ce, dès la fin de la première année.

Oumar Nourou

Pour faire face à ses besoins de financement de son budget, la Côte d’Ivoire a obtenu auprès des investisseurs du marché financier de l’UEMOA la somme de 70,126 milliards de FCFA à l’issue de son émission d’adjudication simultanée de bons assimilables du trésor (BAT) de 182 et 364 jours et d’obligations assimilables du trésor (OAT) de 3, 5 et 10 ans, organisée le mardi 30 avril 2024.Source : https://www.lejecos.com/La-Cote-d-Ivoire-obtient-7...